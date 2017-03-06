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16:53 (мск), источник: Новый Калининград

Прокуратура обнаружила мошенничество на 1,2 млн рублей при поставке топлива Балтфлоту

Военная прокуратура Балтийского флота обнаружила факты мошенничества при исполнении подрядчиком госконтракта. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

В мошеннических действиях подозревается одна из коммерческих фирм региона. Компания обязалась поставить твердое топливо Балтфлоту, но контракт не выполнила. «При этом коммерсанты представили к оплате “липовые” счета, по которым незаконно получили 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении военной прокуратуры.

Расследованием уголовного дела занимаются следователи из регионального УМВД. Прокуратура флота намерена взыскать похищенные деньги.

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