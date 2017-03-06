Прокуратура обнаружила мошенничество на 1,2 млн рублей при поставке топлива Балтфлоту

В мошеннических действиях подозревается одна из коммерческих фирм региона. Компания обязалась поставить твердое топливо Балтфлоту, но контракт не выполнила. «При этом коммерсанты представили к оплате “липовые” счета, по которым незаконно получили 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении военной прокуратуры.

Расследованием уголовного дела занимаются следователи из регионального УМВД. Прокуратура флота намерена взыскать похищенные деньги.