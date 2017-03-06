В Прикамье дембеля осудили за убийство выпускницы, числившейся пропавшей

19-летний дембель из Прикамья осуждён за изнасилование и убийство 18-летней девушки в селе Частые.

В июле 2016 года юноша пошёл провожать девушку домой. По пути домой он набросился на неё, изнасиловал и после этого задушил. Присяжные признали его виновным, наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Напомним, 18-летняя выпускница пропала в селе Частые в ночь с 15 на 16 июля. Спустя два дня тело девочки было найдено в местном парке.

Мать погибшей не верит версии следствия. Ранее она создала петицию, адресованную Министерству юстиции РФ. В письме она потребовала провести полное расследование гибели дочери и наказать всех виновных.