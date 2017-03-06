Интернат под Иркутском, где летом умерли четверо детей, закрыли на карантин

Сальмонеллез обнаружили в Черемховском интернате для детей с ограниченными возможностями, трое воспитанников госпитализированы, учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Иркутской области.

Ранее сообщалось, что тяжелая кишечная инфекция, распространившаяся в Черемховском интернате летом 2016 года, стала причиной гибели четырех детей. После всех мероприятий, которые были предписаны Роспотребнадзором, учреждение открылось спустя почти полгода — 27 февраля.

«Было решено, что детей в интернат будут привозить группами по восемь человек. Первых ребятишек из иркутских детских домов № 1 и 2 привезли в день открытия. Перед этим они прошли полное медицинское обследование и были абсолютно здоровы. Но уже на следующий у одной девочки начались проблемы с самочувствием. Медики провели исследование и обнаружили у нее сальмонеллез. Остальные дети здоровы, но двух детей, которое контактировали с заболевшей, также отправили в больницу», — сообщили в министерстве социального развития Иркутской области.

Специалисты Роспотребнадзора проводят в интернате проверку. Учреждение зарыто на карантин. В городской суд переданы документы на закрытие учреждения.