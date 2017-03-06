В Башкирии бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за крупную взятку

Он признан виновным по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики.

Установлено, что в 2016 году две коммерческие фирмы подали заявки на согласование планов развития горных работ. Сотрудник Ростехнадзора, в компетенции которого было решение данного вопроса, встретился с представителем компаний и сообщил о якобы имевшемся несоответствии представленных документов определенным требованиям.

За их скорейшее согласование он потребовал взятку. Сумму «поощрения» — 100 тысяч рублей с каждого предприятия — он записал на листе бумаги и показал представителю.

На следующий день после получения уже согласованных документов бизнесмен передал «нарисованную» сумму сыну чиновника. Главный госинспектор в это время находился на даче. Позже его задержали сотрудники Управления ФСБ России по республике. 52-летний обвиняемый признал свою вину.