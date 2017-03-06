В Казани задержаны убийцы студента КФУ — гражданина Республики Чад

По данным источника, оба задержанных — скинхеды. В настоящее время с ними работают следователи.

Напомним, 16 февраля около 22 часов возле одного из домов по улице Аделя Кутуя было обнаружено тело 24-летнего студента Казанского федерального университета с множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой. Было принято решение о передаче уголовного дела в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что убитый — студент КФУ, Махджуб Тиджани Хассан 24 года. Он поступил в университет в 2015 году по гослинии. Студенты и преподаватели отзываются о нем как о добром, общительном и неконфликтном человеке.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил взять расследование убийства студента из Республики Чад в Казани на особый контроль. Об этом было заявлено в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.