Виновника ДТП со скорой судят в тюремной больнице Челябинска

6 марта 2017 года стартовал судебный процесс по делу челябинца Александра Филина, по вине которого погибли водитель и пассажиры кареты скорой помощи. Заседание проходит в лечебном учреждении ГУФСИН, где находится подсудимый из-за серьезной травмы позвоночника (он не может ходить), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Курчатовского райсуда Челябинска.

В ходе процесса Филину продлен срок содержания под стражей до 23 июля 2017 года.

Страшная авария произошла ранним утром 8 октября 2016 года. Пьяный Филин за рулем Honda Civic на большой скорости влетел в карету скорой помощи на Свердловском тракте. Погибли 60-летний водитель скорой, 26-летний фельдшер и 10-месячный мальчик. Второй фельдшер получил компрессионный перелом позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга. У 25-летней матери младенца диагностировали травмы средней тяжести.

Филин пояснил, что накануне выпил пиво и поссорился с экс-супругой. Затем он отправился в бар «догоняться», а уже оттуда в беспамятстве уехал на машине. Момент аварии он не помнит — в себя пришел после ДТП.

Уголовное дело было возбуждено по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчине грозит 9 лет лишения свободы.