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16:34 (мск), источник: Volga News

В деле доцента СамГМУ появился новый эпизод

В отношении доцента СамГМУ Людмилы Уксусовой 4 марта возбудили еще одно уголовное дело.

Напомним, в начале февраля сотрудники УЭБ и ПК областного МВД задержали 65-летнюю женщину после того, как она получила от студентки 20 тыс. руб. за свою подпись в зачетке. Вскоре полицейские выложили соответствующую видеозапись.

В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один подобный факт: 20 января у себя в кабинете доцент кафедры общей и клинической патологии СамГУ, по версии следствия, получила 15 тыс. руб. за то, чтобы не принимать у студентки зачет, а просто поставить свою подпись в нужном месте.

Второе уголовное дело в отношении женщины возбудили по той же статье — «Получение взятки должностным лицом».

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