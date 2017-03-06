В деле доцента СамГМУ появился новый эпизод

Напомним, в начале февраля сотрудники УЭБ и ПК областного МВД задержали 65-летнюю женщину после того, как она получила от студентки 20 тыс. руб. за свою подпись в зачетке. Вскоре полицейские выложили соответствующую видеозапись.

В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один подобный факт: 20 января у себя в кабинете доцент кафедры общей и клинической патологии СамГУ, по версии следствия, получила 15 тыс. руб. за то, чтобы не принимать у студентки зачет, а просто поставить свою подпись в нужном месте.

Второе уголовное дело в отношении женщины возбудили по той же статье — «Получение взятки должностным лицом».