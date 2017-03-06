Второе дело Сандакова передали прокурору
Для утверждения обвинительного заключения.
Для утверждения обвинительного заключения.
Следователи передали в прокуратуру уголовное дело о взятке в отношении бывшего
По версии следствия, в 2013—2014 годах Сандаков обеспечил ЧОП «Питон», возглавляемое Игорем Калугиным, госконтракт на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Взамен дом чиновника взяли под охрану, а также установили систему видеонаблюдения. Стоимость этих услуг в материалах дела оценена в 1,96 миллиона рублей.
На прошлой неделе бывший
В настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и незаконном доступе к информации.