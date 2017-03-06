На Кубани замначальника колонии оставил заключенных без продуктов

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителю начальника исправительной колонии № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, УФСИН по Краснодарскому краю заключило договор с одним из предприятий ФСИН России на поставку продуктов питания. Замначальника колонии подписал товарную накладную о принятии 73 кг мороженой рыбы, не убедившись в ее получении. Несмотря на то, что колония товар так и не получила, в счет его оплаты было переведено свыше 8 миллионов рублей. Этот факт выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.