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17:29 (мск), источник: Югополис

На Кубани замначальника колонии оставил заключенных без продуктов

В Приморско-Ахтарском районе заместитель начальника исправительной колонии обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителю начальника исправительной колонии № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, УФСИН по Краснодарскому краю заключило договор с одним из предприятий ФСИН России на поставку продуктов питания. Замначальника колонии подписал товарную накладную о принятии 73 кг мороженой рыбы, не убедившись в ее получении. Несмотря на то, что колония товар так и не получила, в счет его оплаты было переведено свыше 8 миллионов рублей. Этот факт выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый отстранен от должности, он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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