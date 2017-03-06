На шахте под Львовом продолжается обвал — Зубко

Правительство Украины на заседании 3 марта создало комиссию по расследованию аварии на шахте «Степная» во Львовской области, где ранее в результате взрыва погибли горняки. Первое заседание комиссии по расследованию аварии состоялось в понедельник.

«На сегодняшний день работа (на шахте — Ред.) ведется только спасательная, и сейчас действительно в связи с тем, что туда не могут зайти спасатели, там есть высокий уровень метана, там происходит еще дополнительный обвал», — сказал Зубко на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

По его словам, утвержденный план мер позволит откачать воду, уменьшить уровень метана, что даст возможность экспертам приступить к работе и установить место взрыва и причины аварии. Как сообщил Зубко, на данный момент известно, что в момент взрывы на шахте проводились ремонтные работы.

Авария на шахте «Степная» госпредприятия «Львовуголь» произошла 2 марта. По данным Госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В Украине 3 марта был объявлен траур по погибшим.