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16:21 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге компания подростков зверски избила мужчину, позвавшего их на «домашнюю вечеринку»

В Екатеринбурге полиция задержала компанию подростков, которые жестоко избили мужчину. Поводом стала «домашняя вечеринка», на которую тот их позвал.

Как рассказали Накануне.RU в городском УМВД, еще утром 25 февраля в дежурную часть отдела полиции от жителей дома № 23 на улице Сиреневый Бульвар поступило сообщение о шуме и криках в одной из квартир. На место выехал экипаж патрульно-постовой службы. Зайдя в квартиру, полицейские обнаружили там мужчину с телесными повреждениями. Пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Очень скоро сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего.

«В день преступления потерпевший на странице одной из социальных сетей опубликовал информацию об организуемой в его арендуемой квартире домашней вечеринке. На сообщение откликнулись несколько подростков. Однако вечером планы изменились, и мужчина ответил отказом желающим отдохнуть в его квартире. Придя домой под утро с подругой, пострадавший обнаружил у своей квартиры незваных гостей. Во избежание конфликта он решил ненадолго пригласить новоиспеченных друзей в жилище. Под действием алкогольных напитков между хозяином вечеринки и тремя приглашенными разгорелся скандал, переросший в драку. Силы были неравны, злоумышленники нанесли серьезные травмы своему оппоненту, а также вынесли из жилища три сотовых телефона и ноутбук», — рассказали в МВД.

Накануне стражами порядка были задержаны подозреваемые — двое учащихся колледжа 1999 и 2000 годов рождения, а также их товарищ — восьмиклассник 2001 года рождения. Во время допроса юноши пояснили, что похищенные вещи успели сбыть, потратив деньги на собственные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Теперь подросткам может грозить лишение свободы на срок до 12 лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража». Как добавили в полиции, на время следствия подозреваемые будут находиться под стражей.

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