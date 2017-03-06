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17:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

(Город Казань KZN.RU, 6 марта). В Казани сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» задержали 28-летнего молодого человека, который подозревается в совершении серии краж из автомобилей.

В феврале 2017 года в полицию стали обращаться жители города с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности неизвестного, который разбивает стекла машин и похищает ценные вещи. Сумма причиненного ущерба по установленным фактам составила около 20 тысяч рублей.

При проведении следственных и розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его по месту жительства. Свою вину молодой человек признал и рассказал, что в основном кражи из салонов авто совершал в ночное время, пользуясь отсутствием внимания со стороны посторонних на улице. Также для совершения своих преступных действий он выбирал транспортные средства, припаркованные вне зоны действия камер видеонаблюдения. После этого часть похищенного сдавал в ломбарды или продавал.

В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража» и объединенного в одно производство, продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Во избежание случаев краж из автомобилей сотрудники полиции рекомендуют владельцам транспортных средств придерживаться следующих правил:

— не оставлять на видных местах в машине сумки, сотовые телефоны, планшеты, документы и прочие ценности, даже если машину приходится покинуть ненадолго.

— оставляя машину, всю съемную технику следует забирать с собой.

— на ночь оставлять авто на охраняемых стоянках.

— в любое время суток парковать транспортные средства в зоне видимости камер видеонаблюдения.

В случае если произошла кража из автомобиля, необходимо обратиться в полицию по телефону 02 или 052 (анонимно), сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

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