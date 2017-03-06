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16:29 (мск), источник: Volga News

В Самаре арестованы подозреваемые в разбойном нападении на квартиру бизнесмена

В субботу, 4 марта, в Октябрьском райсуде Самары арестовали двоих 19-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 3 марта, около 0:30.

Как сообщил 43-летний потерпевший, трое преступников ворвались к нему в квартиру в новостройке на ул. Врубеля и, применив физическое насилие, похитили банковские карты, паспорта, мобильный телефон, компьютерную технику и $500.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители задержали всех предполагаемых участников нападения. Один из них является курсантом самарского юридического института ФСИН.

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