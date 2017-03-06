В Самаре арестованы подозреваемые в разбойном нападении на квартиру бизнесмена
В субботу, 4 марта, в Октябрьском райсуде Самары арестовали двоих 19-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 3 марта, около 0:30.
В субботу, 4 марта, в Октябрьском райсуде Самары арестовали двоих 19-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 3 марта, около 0:30.
Как сообщил 43-летний потерпевший, трое преступников ворвались к нему в квартиру в новостройке на ул. Врубеля и, применив физическое насилие, похитили банковские карты, паспорта, мобильный телефон, компьютерную технику и $500.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители задержали всех предполагаемых участников нападения. Один из них является курсантом самарского юридического института ФСИН.