Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель суда.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал арест бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслава Варчука, подозреваемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца

Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца

Ранее по данному делу был арестован другой фигурант — Александр Костин. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Как считает следствие, Костин получил взятку в 10 млн рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД.