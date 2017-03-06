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16:30 (мск), источник: РИА Новости

СК запросил материалы об избиении сотрудников больницы под Новосибирском

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 6 мар — РИА Новости. Следователи Новосибирской области инициировали вопрос о передаче из МВД материалов проверки по факту избиения врача-психиатра и двух медсестер пациентом в Бердске, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В связи с участившимися в последнее время случаями избиения врачей, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а также широким общественным резонансом следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов проверок, проводимых по факту избиения сотрудников пациентом в больнице города Бердска», — говорится в сообщении.

Согласно релизу, 28 февраля утром на прием к врачу-психиатру пришел пациент, который в ходе приема начал проявлять агрессию, после чего внезапно стал наносить психиатру удары кулаком по голове, лицу и телу. Когда две медсестры, находившиеся в кабинете, попытались оттащить дебошира, пациент также нанес им несколько ударов.

В рамках доследственной проверки будут проведены необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. Ранее появилось видео, в котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После озвученного водителем скорой через громкоговоритель намерения вызвать полицию водитель легкового авто все же сдал назад и пропустил скорую. На записи слышны возгласы прохожих, осуждающих водителя. Установлено, что за рулем автомобиля была женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города.

В Якутии было возбуждено уголовное дело после обстрела бизнесменом автомобиля скорой помощи. Днем 21 января в городе Алдан полицейские прибыли по вызову родственников мужчины, который, по их словам, вел себя агрессивно. На место происшествия была вызвана и бригада медиков, после прибытия которых, по данным следствия, мужчина открыл окно дома и произвел несколько выстрелов из карабина в сторону автомобиля скорой помощи. Сотрудник вневедомственной охраны произвел прицельный выстрел в буянившего гражданина, ранив его в плечо и живот, отмечает СК. Мужчину доставили в больницу.

В середине января в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части. Другой случай связан с нападением на московскую бригаду скорой помощи в 2016 году — тогда мужчина напал на врачей, которые прибыли к нему на вызов. В Вологодской области мужчина угрожал ружьем фельдшерам, приехавшим на помощь его супруге. Кроме этого, сейчас следователи расследуют дело о жестоком избиении врача-рентгенолога родственником пациентки в Подмосковье.

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