Роспотребнадзор зафиксировал 65 укусов нижегородцев бездомными собаками в январе-феврале 2017 года

Ведомство ежегодно фиксирует порядка 9−10 тысяч случаев нападения животных. Так, в 2016 году в лечебные учреждения за помощью в связи с укусами животных обратило 9 тысяч 700 человек, из них 67% было укушено собаками, 30% — кошками, 2% — грызунами и 1% — дикими животными (лисицами).

«Больше всего случаев нападения животных регистрируется в Большеболдинском, Ветлужском и Бутурлинском районах области. Если говорить о Нижнем Новгороде, то это Московский и Канавинский районы», — отметила Окунь.

В свою очередь начальник управления организационно-правового обеспечения департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Светлана Куколкина отметила, что отлов и стерилизация животных в городе проводится по обращению граждан и общественных организаций, так как только они обладают информацией о том, где была замечена стая собак.

«Любой гражданин может обратиться к нам департамент по телефону и попросить специалистов приехать туда, где были замечены агрессивные собаки, и специалисты обязаны приехать », — отметила Куколкина.

На отлов, чипирование и эвтаназию животных в регионе в текущем году выделено 11 млн рублей из областного бюджета, а также 5 млн рублей — из городского. Конкурс на право отлова и стерилизации уличных животных в 2017 году в Нижнем Новгороде вновь выиграло ООО «ЗооЗащита НН», еще один аукцион состоится в апреле 2017 года.

Напомним, что квота на отлов и стерилизацию безнадзорных животных в Нижнем Новгороде составила 4,6 тысяч единиц в 2017 году.