Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире пенсионера в Дзержинске Нижегородской области

Приехавшие на вызов стражи правопорядка обнаружили у пенсионера дома 8 пистолетов, 3 револьвера, ствол с ударно-спусковым механизмом, пневматическую винтовку, кинжал, штык-нож, части винтовок, прицелы, патроны, пули, гильзы и баллоны к пневматическому оружию.

Мужчина сообщил полицейским, что собирает свою коллекцию с 2000 года. Оружие и боеприпасы были незарегистрированы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

Пенсионер задержан. Ведется следствие.