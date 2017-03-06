Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире пенсионера в Дзержинске Нижегородской области
По данным регионального полицейского главка, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из квартир Дзержинска.
По данным регионального полицейского главка, в полицию поступило сообщение о стрельбе в одной из квартир Дзержинска.
Приехавшие на вызов стражи правопорядка обнаружили у пенсионера дома 8 пистолетов, 3 револьвера, ствол с
Мужчина сообщил полицейским, что собирает свою коллекцию с 2000 года. Оружие и боеприпасы были незарегистрированы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».
Пенсионер задержан. Ведется следствие.