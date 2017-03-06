Таксиста-лихача задержали в результате погони в Иркутске сегодня, 6 марта
Водитель привлечен к административной ответственности, а автомобиль помещен на
Водитель привлечен к административной ответственности, а автомобиль помещен на
Таксиста, который занимался частным извозом, задержали полицейские в результате погони в областном центре сегодня, 6 марта. В момент совершения правонарушения лихач перевозил пассажира. В отношении водителя составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на
— Для остановки злоумышленника в городе был введён план «Перехват». Спустя несколько минут в результате принятых мер нарушитель был блокирован полицейскими на улице Ленина. В настоящее время он привлечен к административной ответственности. Автотранспорт помещен на
Кроме того, у задержанного отсутствовали документы на право управления транспортом.