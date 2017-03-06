Таксиста-лихача задержали в результате погони в Иркутске сегодня, 6 марта

Таксиста, который занимался частным извозом, задержали полицейские в результате погони в областном центре сегодня, 6 марта. В момент совершения правонарушения лихач перевозил пассажира. В отношении водителя составлен административный протокол, а транспортное средство помещено на штраф-стоянку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

— Для остановки злоумышленника в городе был введён план «Перехват». Спустя несколько минут в результате принятых мер нарушитель был блокирован полицейскими на улице Ленина. В настоящее время он привлечен к административной ответственности. Автотранспорт помещен на штраф-стоянку, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у задержанного отсутствовали документы на право управления транспортом.