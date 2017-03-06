В Калининграде транспортная полиция задержала мужчину с 47 дозами наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте задержали 41-летнего жителя Калининграда с карфентанилом.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте задержали 41-летнего жителя Калининграда с карфентанилом.
Наркотики были расфасованы для продажи, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Общий вес обнаруженных при личном досмотре мужчины 47 условных разовых доз — 0,895 грамма, это крупный размер. Задержанный ранее был судим.
Возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие.