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18:33 (мск), источник: РИА Новости

Экс-главе почты в Ленобласти дали 4,5 года колонии за хищение 28 млн рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд дал 4,5 года колонии экс-начальнику почтового отделения в поселке Стеклянный Ленинградской области Марии Бойченко за хищение денег со счетов пенсионеров, сообщает региональное СУ СК РФ.

Источник: Reuters

Фигурантами по делу являлись Бойченко, ранее работавшая начальником почты в поселке Стеклянный Всеволожского района, исполняющая обязанности начальника отделения Александра Скубун, а также оператор отделения Ирина Бурелова.

Как установили суд и следствие, работники почты незаконно списывали деньги и похищали их. Для придания видимости законности делались подложные платежные документы, ставились подложные подписи клиентов о получении денег, после чего финансы изымались из касс. Ущерб составил 28 миллионов рублей.

«Судом Бойченко признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении следствия.

Ранее в отношении двоих фигурантов дела был вынесен приговор с назначением наказания в виде условного лишения свободы.

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