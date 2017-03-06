Экс-главе почты в Ленобласти дали 4,5 года колонии за хищение 28 млн рублей
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд дал 4,5 года колонии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд дал 4,5 года колонии
Фигурантами по делу являлись Бойченко, ранее работавшая начальником почты в поселке Стеклянный Всеволожского района, исполняющая обязанности начальника отделения Александра Скубун, а также оператор отделения Ирина Бурелова.
Как установили суд и следствие, работники почты незаконно списывали деньги и похищали их. Для придания видимости законности делались подложные платежные документы, ставились подложные подписи клиентов о получении денег, после чего финансы изымались из касс. Ущерб составил 28 миллионов рублей.
«Судом Бойченко признана виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении следствия.
Ранее в отношении двоих фигурантов дела был вынесен приговор с назначением наказания в виде условного лишения свободы.