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18:17 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе инспекторы ГИБДД задержали угонщиков авто

27 февраля в Симферополе инспекторы ГИБДД получили сигнал о том, что в районе улицы Братской, трое неизвестных, открыто завладели авто. Мало того, угонщики избили владельца машины.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен и возвращен владельцу. Личность одного из подозреваемых установлена, им оказался 31-летний житель Симферополя, который был задержан до приезда следственно-оперативной группы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. А, В ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

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