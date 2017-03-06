В Симферополе инспекторы ГИБДД задержали угонщиков авто
27 февраля в Симферополе инспекторы ГИБДД получили сигнал о том, что в районе улицы Братской, трое неизвестных, открыто завладели авто. Мало того, угонщики избили владельца машины.
27 февраля в Симферополе инспекторы ГИБДД получили сигнал о том, что в районе улицы Братской, трое неизвестных, открыто завладели авто. Мало того, угонщики избили владельца машины.
В результате незамедлительных
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. А, В ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.