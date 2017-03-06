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18:05 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде пьяный угонщик «Мерседеса» протаранил автомобиль и скрылся

Пьяный житель города угнал микроавтобус и устроил ДТП. Об этом корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение об аварии во дворе дома по улице Интернациональной поступило в полицию 14 февраля. Водитель фургона «Мерседес» врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов нашли микроавтобус.

У водителя не оказалось при себе ни прав, ни документов на машину. При дальнейших разбирательствах выяснилось, что этой же ночью микроавтобус угнали со двора на бульваре Шевцовой. Пьяного калининградца задержали и доставили в полицию. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за хищение чужого имущества.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем». Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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