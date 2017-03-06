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18:03 (мск), источник: Volga News

Самарцев подозревают в использовании поддельных документов, для устройства детей в школу

В Самаре после прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в связи с подделкой документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, при зачислении в одну из школ Октябрьского района родители двух будущих первоклассников предъявили поддельные свидетельства о регистрации детей по адресам, закрепленным за образовательной организацией.

В связи с этим надзорное ведомство инициировало доследственные проверки, по результатам которых были возбуждены уголовные дела.

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