Самарцев подозревают в использовании поддельных документов, для устройства детей в школу

Как было установлено, при зачислении в одну из школ Октябрьского района родители двух будущих первоклассников предъявили поддельные свидетельства о регистрации детей по адресам, закрепленным за образовательной организацией.

В связи с этим надзорное ведомство инициировало доследственные проверки, по результатам которых были возбуждены уголовные дела.