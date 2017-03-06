Самарцев подозревают в использовании поддельных документов, для устройства детей в школу
В Самаре после прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в связи с подделкой документов, сообщает
В Самаре после прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в связи с подделкой документов, сообщает
Как было установлено, при зачислении в одну из школ Октябрьского района родители двух будущих первоклассников предъявили поддельные свидетельства о регистрации детей по адресам, закрепленным за образовательной организацией.
В связи с этим надзорное ведомство инициировало доследственные проверки, по результатам которых были возбуждены уголовные дела.