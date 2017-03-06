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17:56 (мск), источник: Pro Город Самара

Возбуждено уголовное дело по факту поджога двух «Лексусов» одного хозяина на Ленина

Резонансный пожар с автомобилями приобрел криминальный характер.

Стражи порядка приняли процессуальное решение по истории с двумя автомобилями марки «Лексус», которые загорелись ночью 2 марта во дворе на проспекте Ленина. Полиция официально заявляет, что иномарки подожгли.

 — Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога», так были основания для этого. Подозреваемых пока нет, дело расследуется. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, — сообщили ProGorodSamara.ru в пресс-службе ГУ МВД Самарской области.

Между тем, потерпевшие практически сразу были уверены, что машины загорелись не случайным образом.

 — Это был поджог, и дело завели через день или два после инцидента. У нас уже есть подозреваемый. Кто это, с чем связано — пока говорить не будем. Нужно не мешать следствию, — рассказал ProGorodSamara.ru источник, близкий к владельцу авто.

Версию того, что машину подожгли, озвучивали и местные жители.

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