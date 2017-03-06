В Симферополе сгорело 14 легковушек, а на феодосийской трассе — фура

По данным спасателей, площадь пожара, начавшегося с кабины грузовика, составила 26 квадратных метров, автомобиль полностью уничтожен огнем. Жертв и пострадавших нет, на месте работают эксперты.

Кроме того, около 15 часов крымским спасателям поступил сигнал о возгорании сразу нескольких автомобилей на автостоянке в поселке Грэсовский. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, огнем было уничтожено 14 автомобилей и еще шесть повреждены. По предварительным данным пожар начался из-за возгорания сухой травы, которое перекинулось на стоящие автомобили. В происшествии никто не пострадал, на месте работают эксперты.

Ликвидация загорания автомобилей в пгт. ГРЭС.