В Симферополе сгорело 14 легковушек, а на феодосийской трассе — фура
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму за один день произошел ряд возгораний автомобилей. Так, примерно в 16 часов на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму за один день произошел ряд возгораний автомобилей. Так, примерно в 16 часов на трассе
По данным спасателей, площадь пожара, начавшегося с кабины грузовика, составила 26 квадратных метров, автомобиль полностью уничтожен огнем. Жертв и пострадавших нет, на месте работают эксперты.
Кроме того, около 15 часов крымским спасателям поступил сигнал о возгорании сразу нескольких автомобилей на автостоянке в поселке Грэсовский. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, огнем было уничтожено 14 автомобилей и еще шесть повреждены. По предварительным данным пожар начался
Ликвидация загорания автомобилей в пгт. ГРЭС.