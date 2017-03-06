Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Натали Портман родила дочь
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о российском Крыме - СМИ
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новый флот Путина «парализует» Европу - Daily Mail
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
18:19 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе сгорело 14 легковушек, а на феодосийской трассе — фура

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму за один день произошел ряд возгораний автомобилей. Так, примерно в 16 часов на трассе Симферополь-Феодосия загорелась фура. Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым.

По данным спасателей, площадь пожара, начавшегося с кабины грузовика, составила 26 квадратных метров, автомобиль полностью уничтожен огнем. Жертв и пострадавших нет, на месте работают эксперты.

Кроме того, около 15 часов крымским спасателям поступил сигнал о возгорании сразу нескольких автомобилей на автостоянке в поселке Грэсовский. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, огнем было уничтожено 14 автомобилей и еще шесть повреждены. По предварительным данным пожар начался из-за возгорания сухой травы, которое перекинулось на стоящие автомобили. В происшествии никто не пострадал, на месте работают эксперты.

Ликвидация загорания автомобилей в пгт. ГРЭС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь