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19:17 (мск), источник: Крым Press

Под Симферополем сгорели 20 автомобилей

Под Симферополем сгорели 20 автомобилей. В 15:22 в службу спасения поступило сообщение о загорании нескольких автомобилей на стоянке автопроката по ул. Монтажная в пгт. Грэсовский. Огонь быстро распространялся на соседние автомобили. К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 1-го ПСО ФПС по РК, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, а также специалисты УМВД &hellip.

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Под Симферополем сгорели 20 автомобилей. В 15:22 в службу спасения поступило сообщение о загорании нескольких автомобилей на стоянке автопроката по ул. Монтажная в пгт. Грэсовский. Огонь быстро распространялся на соседние автомобили. К месту происшествия немедленно были направлены 2 отделения 1-го ПСО ФПС по РК, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, а также специалисты УМВД по РК.

По прибытию спасателей на место ЧП стало известно, что на территории стоянки автопроката возникло загорание сухой травы, которое перекинулось на ближайшее авто. Из-за высокой горючести транспортных средств огонь быстро распространился по территории автостоянки. Огнеборцы немедленно приступили к ликвидации пожара: проложили рукавную линию и осуществили пенную атаку. Благодаря оперативным действиям огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на большую площадь. На месте также были приняты меры по недопущению повторного загорания, в частности были отсоединены аккумуляторы. В 16:16 пожар, площадь которого составила 35 кв.м. был полностью ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия полностью сгорело 14 и 6 легковых автомобилей пострадало. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты, — сообщили в ГУ МЧС по РК. Фото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РКФото: ГУ МЧС по РК.

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