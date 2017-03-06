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19:10 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ подтвердило гибель российского военнослужащего в районе Пальмиры

В военном ведомстве заявили, что рядовой-контрактник Артем Горбунов погиб 2 марта при контратаке боевиков ИГ.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Рядовой-контрактник Артем Горбунов, о гибели которого ранее сообщили СМИ, выполнял задачи по охране группы российских военных советников, сообщает Минобороны РФ.

«Артем Горбунов погиб 2 марта с.г. в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

«Командованием рядовой Артем Горбунов представлен к государственной награде посмертно», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Что касается смерти жителя Челябинской области Ивана Слышкина, о гибели которого также сообщили СМИ, то, «по учетным данным Минобороны России, он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас», — сказано в пресс-релизе.

Между тем ранее в понедельник сайт газеты «Коммерсантъ» сообщил, что в Сирии погиб 24-летний российский разведчик.

«В Нижнем Новгороде сегодня простились с 24-летним Артемом Горбуновым, военнослужащим 96-й отдельной разведывательной бригады, погибшим при штурме Пальмиры 2 марта», — говорилось в сообщении.

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«Он погиб при исполнении служебных обязанностей», — сказала Софья Горбунова изданию.

Фоторепортаж
Освобожденная Пальмира

В прессу также попала информация о гибели Слышкина в Сирии. Сообщалось, что Слышкин погиб от пули снайпера при выполнении боевого задания 12 февраля 2017 года. Его похороны, по данным СМИ, состоялись в городе Озерске Челябинской области. Тело погибшего доставили на родину его друзья. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти военнослужащего, и посоветовали обратиться по этому вопросу в Минобороны.

Сообщалось также, что во время срочной службы в Вооруженных силах Слышкин выполнял воинский долг на Северном Кавказе, удостоен боевых наград, в частности, медали «За отвагу».

Всего, по данным Минобороны РФ, во время сирийской кампании погибли 27 российских военнослужащих.

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