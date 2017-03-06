Минобороны РФ подтвердило гибель российского военнослужащего в районе Пальмиры

«Артем Горбунов погиб 2 марта с.г. в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Рядовой-контрактник Артем Горбунов, о гибели которого ранее сообщили СМИ, выполнял задачи по охране группы российских военных советников, сообщает Минобороны РФ.

«Командованием рядовой Артем Горбунов представлен к государственной награде посмертно», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Что касается смерти жителя Челябинской области Ивана Слышкина, о гибели которого также сообщили СМИ, то, «по учетным данным Минобороны России, он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас», — сказано в пресс-релизе.

Между тем ранее в понедельник сайт газеты «Коммерсантъ» сообщил, что в Сирии погиб 24-летний российский разведчик.

«В Нижнем Новгороде сегодня простились с 24-летним Артемом Горбуновым, военнослужащим 96-й отдельной разведывательной бригады, погибшим при штурме Пальмиры 2 марта», — говорилось в сообщении.