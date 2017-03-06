Несколько поездов на МЦК следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды

«Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных, в том числе, с перепадами температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым, в настоящее время между двумя “Ласточками”, как по часовой стрелке, так и против, интервал движения составляет до 20 минут», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что железнодорожники работают над тем, чтобы ввести интервал движения в норму.

«На линию выпустили резервный поезд, с помощью которого ликвидируется один разрыв. В настоящее время к выпуску готовится еще один дополнительный состав, который ликвидирует второй разрыв. Остальные электропоезда следуют с необходимым интервалом для этого времени — каждые шесть минут», — говорится в сообщении.