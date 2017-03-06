Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Британец выжил после удаления девяти органов
Украинские радикалы изменили свои планы в отношении дороги из РФ
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"С ней все понятно": Фадеев осудил поведение Литвиновой
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Поклонники обсуждают "круглый живот" Волочковой - СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Первая женщина в космосе
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19:10 (мск), источник: Интерфакс

Несколько поездов на МЦК следуют с увеличенными интервалами из-за непогоды

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Интервал между двумя поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) увеличен из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении, размещенном в официальном канале МЦК в «Телеграме».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читайте также
ЦОДД рекомендовал москвичам не спешить со сменой зимней резины

«Из-за неблагоприятных погодных условий, связанных, в том числе, с перепадами температуры воздуха от плюсовых значений к минусовым, в настоящее время между двумя “Ласточками”, как по часовой стрелке, так и против, интервал движения составляет до 20 минут», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что железнодорожники работают над тем, чтобы ввести интервал движения в норму.

«На линию выпустили резервный поезд, с помощью которого ликвидируется один разрыв. В настоящее время к выпуску готовится еще один дополнительный состав, который ликвидирует второй разрыв. Остальные электропоезда следуют с необходимым интервалом для этого времени — каждые шесть минут», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Минобороны РФ заявило о гибели российского контрактника в Сирии
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Financial Times: банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире
Европейскую премию «Автомобиль года» получил «француз»
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь