Браконьеры угрожают акиму Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Браконьеры и структуры, их прикрывающие, угрожают не только сотрудникам правоохранительных органов, но и оказывают давление на акима Атырауской области Нурлана Ногаева.
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Браконьеры и структуры, их прикрывающие, угрожают не только сотрудникам правоохранительных органов, но и оказывают давление на акима Атырауской области Нурлана Ногаева.
Об этом сегодня стало известно в ходе заседания координационного совета, посвященного предстоящей весенней путине и защите природных ресурсов от расхищения браконьерами, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«После того, как мы ужесточили меры по борьбе с браконьерством, мне показали комментарий под статьей в Фейсбуке, где было написано: “Да, акимат движется в правильном направлении, главное, чтобы Ногаева не утопили в реке Урал. Это ведь тоже
Руководитель региона акцентировал внимание членов координационного совета на необходимости навести порядок в рыбной отрасли, выявляя не только простых браконьеров, но и их покровителей, в том числе и среди высокопоставленных сотрудников различных контролирующих органов.