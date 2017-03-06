Браконьеры угрожают акиму Атырауской области

Об этом сегодня стало известно в ходе заседания координационного совета, посвященного предстоящей весенней путине и защите природных ресурсов от расхищения браконьерами, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как мы ужесточили меры по борьбе с браконьерством, мне показали комментарий под статьей в Фейсбуке, где было написано: “Да, акимат движется в правильном направлении, главное, чтобы Ногаева не утопили в реке Урал. Это ведь тоже по-своему угроза. Я прошу спецорганы и правоохранительные органы заняться этим вопросом. Дать жесткий отпор тем, кто распространяет угрозы в адрес госслужащих, чтобы тот, кто несет добросовестную службу, не боялся и верил в поддержку государства”», — сказал Н. Ногаев.

Руководитель региона акцентировал внимание членов координационного совета на необходимости навести порядок в рыбной отрасли, выявляя не только простых браконьеров, но и их покровителей, в том числе и среди высокопоставленных сотрудников различных контролирующих органов.