Чудновец вышла на свободу

«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — сказал он.

Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков говорил в беседе с РИА Новости, что Чудновец после выхода на свободу будет требовать компенсацию за незаконное содержание под стражей. Приговор в отношении Чудновец был отменен утром 6 марта президиумом Курганского областного суда. Дело решено прекратить за отсутствием состава преступления. С просьбой об отмене приговора и прекращении уголовного дела против воспитательницы в Верховный суд обратилась Генпрокуратура.

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