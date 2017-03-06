Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Чудновец вышла на свободу

Екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, вышла на свободу. Об этом ТАСС сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников.

«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — сказал он.

Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков говорил в беседе с РИА Новости, что Чудновец после выхода на свободу будет требовать компенсацию за незаконное содержание под стражей.

Приговор в отношении Чудновец был отменен утром 6 марта президиумом Курганского областного суда. Дело решено прекратить за отсутствием состава преступления. С просьбой об отмене приговора и прекращении уголовного дела против воспитательницы в Верховный суд обратилась Генпрокуратура.

Читайте также
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец

Решение президиума Курганского облсуда поприветствовали в Кремле. «Президент обещал не оставить без внимания, что и произошло», — отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В декабре прошлого года Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии и приговорена к шести месяцам колонии, после того как она перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, с целью привлечь внимание общественности. Позже апелляционная инстанция снизила срок на один месяц.

Тема дела воспитательницы была поднята журналисткой Znak.com Екатериной Винокуровой на большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Глава государства тогда обещал разобраться в истории.

Комментарии
3
Митька
Зачем такое правосудие, когда президент должен вмешиваться? Судью на мыло!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
Мои поздравления, Женя..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий
Странно... Во Франции на кандидата в президенты завели уголовное дело примерно за то же самое и скорее всего приговор будет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вопрос о присоединении Крыма к России решен. Мнение
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Трамп подписал новый указ о мигрантах
Машины поедут без паспорта
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь