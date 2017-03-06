Чудновец вышла на свободу
Екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, вышла на свободу. Об этом ТАСС сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников.
Екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, вышла на свободу. Об этом ТАСС сообщил ее гражданский муж Андрей Мясников.
«Мне позвонили и сообщили, что Евгению вывезли с территории колонии в Нижний Тагил на адрес, с которого я ее могу забрать. Сейчас я туда еду, примерно через 20 минут я встречусь с Евгенией», — сказал он.
Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков говорил в беседе с РИА Новости, что Чудновец после выхода на свободу будет требовать компенсацию за незаконное содержание под стражей.
Приговор в отношении Чудновец был отменен утром 6 марта президиумом Курганского областного суда. Дело решено прекратить за отсутствием состава преступления. С просьбой об отмене приговора и прекращении уголовного дела против воспитательницы в Верховный суд обратилась Генпрокуратура.
Решение президиума Курганского облсуда поприветствовали в Кремле. «Президент обещал не оставить без внимания, что и произошло», — отмечал
В декабре прошлого года Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии и приговорена к шести месяцам колонии, после того как она перепостила в соцсетях ролик с издевательствами вожатых детского лагеря над ребенком, с целью привлечь внимание общественности. Позже апелляционная инстанция снизила срок на один месяц.
Тема дела воспитательницы была поднята журналисткой Znak.com Екатериной Винокуровой на большой