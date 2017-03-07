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12:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах на заводе «КамАЗ» у рабочего затянуло руки в станок: он скончался на месте

В Набережных Челнах 6 марта в автосборочном цехе завода «КамАЗ» у 65-летнего токаря во время работ на станке затянуло обе руки.

Источник: Prokazan.ru

Как сообщает СУ СКР по РТ, в результате полученных травм он скончался на месте.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декабре 2016 года в Нижнекамске на заводе грузовых машин погиб 41-летний транспортировщик покрышек. По версии следствия, мужчина занимался транспортировкой покрышек в сборочном цехе, когда на него опрокинулся электрогрузоподъемник. Рабочий получил открытую травму головы и скончался на месте происшествия.

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