В Челнах на заводе «КамАЗ» у рабочего затянуло руки в станок: он скончался на месте

Как сообщает СУ СКР по РТ, в результате полученных травм он скончался на месте.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в декабре 2016 года в Нижнекамске на заводе грузовых машин погиб 41-летний транспортировщик покрышек. По версии следствия, мужчина занимался транспортировкой покрышек в сборочном цехе, когда на него опрокинулся электрогрузоподъемник. Рабочий получил открытую травму головы и скончался на месте происшествия.