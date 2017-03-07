СК: В Советском районе Казани в частном доме нашли тела троих мужчин
Вечером 6 марта в Советском районе Казани в одном из частных домов на улице Скрябина были обнаружены тела трех мужчин.
Вечером 6 марта в Советском районе Казани в одном из частных домов на улице Скрябина были обнаружены тела трех мужчин.
Как сообщает СУ СКР по РТ, один из них — хозяин дома 1966 года рождения.
— По предварительным данным, хозяин дома зачастую злоупотреблял спиртными напитками. Со слов соседа, накануне трагедии к нему пришли двое приятелей и они также начали употреблять алкоголь, — сообщили в СК.
На данный момент проводится доследственная проверка, назначены