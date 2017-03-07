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10:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Погибшая под колесами поезда школьница могла состоять в «группе смерти»

Кубанская школьница выложила в соцсети прощальное фото за час до смерти.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Гулькевичском районе 15-летняя девушка погибла под поездом. По предварительной версии, она шла вдоль железнодорожных путей и никак не реагировала на гудки.

На фотографии, которую она выложила за час до трагедии, — место ее гибели и подпись «пока-пока». Одноклассники погибшей предполагают, что она могла состоять в одной из «групп смерти».

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