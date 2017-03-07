В Калининграде полицейские поймали офисного вора
Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего калининградца, который подозревается в краже из офиса на ул. Портовой в Калининграде.
Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего калининградца, который подозревается в краже из офиса на ул. Портовой в Калининграде.
Как сообщили в
«Злоумышленник в обеденное время зашел в административное здание, поднялся на второй этаж, нашел незакрытый кабинет и похитил из сумки кошелек и два смартфона, после чего скрылся. Ущерб от кражи, который был нанесен работникам офиса, превысил 20 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 стю 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.