В Калининграде полицейские поймали офисного вора

Как сообщили в пресс-службе УМВД, на подозреваемого вышли сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Злоумышленник в обеденное время зашел в административное здание, поднялся на второй этаж, нашел незакрытый кабинет и похитил из сумки кошелек и два смартфона, после чего скрылся. Ущерб от кражи, который был нанесен работникам офиса, превысил 20 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 стю 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.