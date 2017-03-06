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6 марта, источник: УНИАН

Насиров имеет гражданство Венгрии и Великобритании — САП

Временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, имеет еще два гражданства — Венгрии и Великобритании.

Источник: УНИАН

Об этом сегодня во время судебного заседания в Соломенском районном суде Киева, который избирает Насирову меру пресечения, заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

«Только перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства. Одно — Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое — гражданина Венгрии», — сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.

На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.

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Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Насиров был уведомлен о подозрении 2 марта. Однако суд не смог избрать ему меру пресечения в течение 4—5 марта, и срок задержания Насирова истек после 23.00 5 марта.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

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