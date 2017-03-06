Насиров имеет гражданство Венгрии и Великобритании — САП

Об этом сегодня во время судебного заседания в Соломенском районном суде Киева, который избирает Насирову меру пресечения, заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

«Только перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства. Одно — Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое — гражданина Венгрии», — сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.

На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.