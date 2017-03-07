На трассе в Воронежской области столкнулись фура, ПАЗик и трактор
На Курской трассе в Воронежской области произошла авария, в которой столкнулись ПАЗик, фура и трактор. Авария произошла 6 марта в 15.30 у села Девица Семилукского района.
На Курской трассе в Воронежской области произошла авария, в которой столкнулись ПАЗик, фура и трактор. Авария произошла 6 марта в 15.30 у села Девица Семилукского района.
О ДТП сообщают очевидцы в социальных сетях.
Последствия ДТП устраняли сотрудники МЧС. В результате столкновения перевернулся прицеп трактора — в него врезался маршрутный ПАЗ. Автобус получил повреждения кабины. Как сообщают спасатели, в ДТП никто не пострадал.
Напомним, что сегодня, 6 марта, в Воронеже произошла авария с ПАЗом, в которой пострадали два человека. ДТП произошло на Северном мосту — автобус, следующий по маршруту № 10а, столкнулся с КамАЗом.