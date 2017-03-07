На трассе в Воронежской области столкнулись фура, ПАЗик и трактор

О ДТП сообщают очевидцы в социальных сетях.

Последствия ДТП устраняли сотрудники МЧС. В результате столкновения перевернулся прицеп трактора — в него врезался маршрутный ПАЗ. Автобус получил повреждения кабины. Как сообщают спасатели, в ДТП никто не пострадал.