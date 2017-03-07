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08:59 (мск), источник: 36on.ru

На трассе в Воронежской области столкнулись фура, ПАЗик и трактор

На Курской трассе в Воронежской области произошла авария, в которой столкнулись ПАЗик, фура и трактор. Авария произошла 6 марта в 15.30 у села Девица Семилукского района.

О ДТП сообщают очевидцы в социальных сетях.

Последствия ДТП устраняли сотрудники МЧС. В результате столкновения перевернулся прицеп трактора — в него врезался маршрутный ПАЗ. Автобус получил повреждения кабины. Как сообщают спасатели, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, что сегодня, 6 марта, в Воронеже произошла авария с ПАЗом, в которой пострадали два человека. ДТП произошло на Северном мосту — автобус, следующий по маршруту № 10а, столкнулся с КамАЗом. Из-за аварии, произошедшей в 10.50, на мосту образовалась пробка. Пострадавших — 47-летнего мужчину и 83-летнюю женщину — с места происшествия увезла «скорая».

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