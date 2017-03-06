Замглавы УФСИН по Петербургу и Ленобласти арестован за покушение на коллегу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника УФСИН России по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника УФСИН России по
Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, после того как неизвестный 2 марта не менее шести раз выстрелил в 34-летнего сотрудника УФСИН по
Потерпевший получил ранения живота, шеи и рук, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. 5 марта в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель. Вечером того же дня по подозрению в подстрекательстве совершения покушения на убийство был задержан 53-летний заместитель начальника УФСИН по
«По ходатайству следователя СУСК России по Ленинградской области судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски по месту проживания подозреваемых, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.