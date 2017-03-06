Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Работа, которая вас убивает
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
6 марта, источник: РИА Новости

Замглавы УФСИН по Петербургу и Ленобласти арестован за покушение на коллегу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Суд арестовал заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который накануне был задержан по подозрению в подстрекательстве к убийству сотрудника ведомства, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, после того как неизвестный 2 марта не менее шести раз выстрелил в 34-летнего сотрудника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, когда тот находился в припаркованном автомобиле на дороге во Всеволожском районе.

Потерпевший получил ранения живота, шеи и рук, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. 5 марта в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель. Вечером того же дня по подозрению в подстрекательстве совершения покушения на убийство был задержан 53-летний заместитель начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По ходатайству следователя СУСК России по Ленинградской области судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски по месту проживания подозреваемых, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как Терешкова спасла немецкого космонавта
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины
Эксперты заявляют о второй волне сланцевой революции в США
Американские военные завершили учения «Зимний лагерь» в Эстонии
Машины поедут без паспорта
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь