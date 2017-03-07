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10:22 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью водитель на KIA провалился под лед, выехав за пределы переправы, и пропал

6 марта около 20.30 в Верхнеуслонском районе республики водитель KIA Spectra выехал за пределы ледовой переправы и провалился под лед.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, это произошло в 400 метрах от берега.

По сообщению спасателей, водитель съехал на лед вблизи Верхнего Услона в неустановленном для движения месте, после чего передними колесами попал в полынью и ушел под воду. Сообщается, то результате этого ДТП никто не пострадал, водитель с места происшествия скрылся.

Напомним, в феврале 2016 в Мензелинском районе Татарстана около села Гулюково автомобиль Renault Duster практически полностью ушел под лед. Прибывшие на место спасатели увидели четверых пострадавших, расположившихся на острове. Трое пассажиров, а также водитель иномарки от госпитализации отказались.

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