Лестница жилого дома в Шолданештах обвалилась
КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Лестница на первом этаже жилого дома в городе Шолданешты обрушилась прямо на глазах у жильцов. К счастью, никто не пострадал.
КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Лестница на первом этаже жилого дома в городе Шолданешты обрушилась прямо на глазах у жильцов. К счастью, никто не пострадал.
Мэр Шолданешт Ион Кукулеску сообщил корреспонденту Sputnik, что причина инцидента «заложена» в его возведении в 1987 году, когда по ошибке строителей под местом, где находилась эта лестница, осталось полое пространство.
«Этот факт установили эксперты, обследовавшие аварийное место после обрушения лестницы», — рассказал Кукулеску.
По его словам, сейчас налажен временный мостик, по которому люди могут заходить и выходить из подъезда. Опасности для жильцов, по заверению градоначальника, нет.
В понедельник мэрия отправила запрос в министерство регионального развития и строительства с просьбой направить экспертов, чтобы установить — какие работы нужно провести, и сколько они будут стоить.
«Если до четверга мы не получим ответ, я сам поеду в Кишинев и попрошу аудиенции у министра», — сказал Кукулеску.