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00:32 (мск), источник: Sputnik.md

Лестница жилого дома в Шолданештах обвалилась

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Лестница на первом этаже жилого дома в городе Шолданешты обрушилась прямо на глазах у жильцов. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Sputnik.md

Мэр Шолданешт Ион Кукулеску сообщил корреспонденту Sputnik, что причина инцидента «заложена» в его возведении в 1987 году, когда по ошибке строителей под местом, где находилась эта лестница, осталось полое пространство.

«Этот факт установили эксперты, обследовавшие аварийное место после обрушения лестницы», — рассказал Кукулеску.

По его словам, сейчас налажен временный мостик, по которому люди могут заходить и выходить из подъезда. Опасности для жильцов, по заверению градоначальника, нет.

В понедельник мэрия отправила запрос в министерство регионального развития и строительства с просьбой направить экспертов, чтобы установить — какие работы нужно провести, и сколько они будут стоить.

«Если до четверга мы не получим ответ, я сам поеду в Кишинев и попрошу аудиенции у министра», — сказал Кукулеску.

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