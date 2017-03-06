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6 марта, источник: Ipress.ua

На Волыни с погоней задержали трех полицейских-взяточников

В Волынской области трех полицейских уличили во взяточничестве: правоохранители пытались скрыться с места преступления на служебном авто, дорогой выбрасывая деньги и талоны на горючее.

Источник: Ipress.ua

По имеющейся оперативной информации УВБ полиции региона стало известно о фактах неправомерного поведения нескольких сотрудников Управления превентивной деятельности полиции Волынской области.

Трое инспекторов дорожного надзора, предварительно сговорившись, требовали и получали взятки с водителей за непривлечение их к административной ответственности, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данному факту областной прокуратурой было начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается в сообщении, один из эпизодов получения правоохранителями неправомерной выгоды был задокументирован в Киверецком районе области. Полицейские остановили автомобиль, водитель которого находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и предложили нарушителю обойтись без составления протокола, «оплатить» 9 тыс. грн штрафа на месте и ехать дальше.

«Сторговавшись на 8 тысячах, человек передал их полицейским и собирался ехать, но в этот момент дорогу ему заблокировали работники ВБ. Инспекторы полиции попытались скрыться с места происшествия на служебном транспорте, по дороге выбрасывая полученные от других водителей деньги и талоны на топливо. Во время погони полицейские, вроде тех же нарушителей, сами начали создавать аварийные ситуации. Однако вблизи села Заветное того же района оперативники внутренней безопасности их догнали» , — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что во время личного досмотра правоохранителей, их автомобиля, а также после сбора выброшенных ими вещественных доказательств были изъяты 140 долл., 150 евро, 4,2 тыс. грн (без учета последнего взятки в размере 8 тыс. грн), а также талоны на 690 литров топлива.

По данному факту проводятся мероприятия, направленные на привлечение правонарушителей к ответственности, резюмируется в сообщении.

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