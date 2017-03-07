Стала известна судьба самолета, выехавшего на трассу под Карагандой

Оказалось, что лайнер давно списан и подняться в воздух больше не сможет. Зато может стать новой достопримечательностью «шахтерской столицы».

Бизнесмен, как и представители аэропорта «Сары-Арка», отказался озвучить цену сделки, но отметил, что самолет достался ему отнюдь не за баснословные деньги, как может показаться, а вполне по приемлемой цене.

«Работаю в сфере гидрогеологических изысканий, возглавляю небольшую фирму. Что касается покупки самолета, то произошло это не из-за избытка денег, а ради осуществления давнишней, еще детской мечты. Поэтому если бы за воздушное судно запросили большую цену, чем ту, которую я заплатил, все равно подписался бы на это», — сообщил он.

Денис вспоминает, что в школьные годы он жил в Джамбуле, где его однажды поразило кладбище самолетов на задворках воздушной гавани.

«К тому времени я еще ни разу не летал на самолетах, но очень любил их, знал многие модели, их особенности. В общем, осознание того, что этих стальных ржавеющих птиц скоро разрежут на части и пустят на переплавку, больно резануло сознание. И еще долгое время я прокручивал в уме, как можно использовать самолет вне его обычной сферы обитания. Прожектов было множество, вплоть до обустройства на борту необычного жилища», — рассказал он.

Потом все это отступило и забылось. Но два года назад, будучи в России, карагандинец увидел самолет АН-24, стоящий у трассы между Липецком и Воронежем. Люди останавливались и фотографировались возле советской техники. Тогда на Дениса нахлынули воспоминания и вернулись неосуществленные мечты, только на этот раз они уже были облечены в более реалистичную и вполне практическую форму. Он начал искать списанные борта. Сначала на российских сайтах. Потом как-то совершенно случайно наткнулся на объявление о продаже самолета карагандинским аэропортом.

«Оказывается, они полтора года вывешивали этот лот, — рассказал собеседник издания, — но цена была высокой, покупателей не находилось. Потом сделали такой ход: сняли и продали отдельно двигатели. Цена, естественно, сразу упала, и желающих появилось немало. Когда подавал заявку, мне сказали, что конкурентов у меня много. Стал вести с ними переговоры, кончилось тем, что самолет продали все-таки мне, за что я очень благодарен представителям аэропорта. Мне показалось, что их тронул именно мой план дать самолету новую жизнь».

По словам бизнесмена, при оформлении документов в аэропорту он встретил женщину, которая десять лет летала стюардессой на этом лайнере: «Она даже прослезилась, узнав, что самолет не сдадут на металлолом, рассказала много интересных фактов из своей биографии и истории самолета. Оказалось, что в Караганде подобных воздушных суден было два, причем этот отличался от своего “коллеги” более комфортабельным салоном и другими особенностями. Выяснилось, что кроме этой женщины в аэропорту есть и другие люди, которые знают уже мою крылатую машину “в лицо”. Другой работник аэропорта поведал, что на этой “тушке” много лет командиром судна был его отец. Мужчина добавил, что у самолета вообще интересная биография. На нем неоднократно летали руководители высших эшелонов власти страны, снимался один из биографических фильмов о нынешнем Президенте Казахстана. Лайнер выполнял внутренние и зарубежные рейсы».

Новый владелец лайнера пояснил, что более подробную историю самолета можно найти в Интернете, вбив в поисковик тип самолета и его бортовой номер, в данном случае — Ту-154 № 85537.

«В частности могу сказать, что год выпуска — 1982-й, сменил несколько экипажей, аварий не имел, последние десять лет не эксплуатировался. Вообще “летопись” этого борта оказалась не просто интересной, но очень позитивной, что немаловажно. А эмоции и одобрение тех, кто так или иначе был связан с “тушкой”, очень вдохновили. Благодаря им я взялся за воплощение своей мечты с новым пылом и жаром. Сейчас вот занимаемся отсыпкой площадки и подведением к нему путей, проект на стадии утверждения. Дел впереди предстоит очень много, хорошо, если управляюсь за год», — рассказал он.

Денис также отметил, что самолет ему достался в хорошем состоянии: «Полностью уцелела кабина: кресла, оборудование, табло — все в рабочем состоянии. Это навело меня на мысль оборудовать здесь не просто обзорную экскурсию, но и в каком-то смысле тренажерный стенд. Хочу, чтобы табло включалось и светилось, в креслах появились манекены, а любознательные мальчишки, что поднимутся на борт, могли бы все посмотреть, потрогать, повключать и даже узнать, каким образом все это работает, какой тумблер, какая лампочка, шкала за что отвечают».

Для усиления впечатлений и создания ощущения полета над землей предприниматель хочет воссоздать и оборудовать перед носом самолета кусочек взлетной полосы, а сам лайнер водрузить на «постамент» — это будет одноэтажное здание округлой формы, в котором расположится кафе с летней площадкой. «Летник» разместят как раз под крылом самолета.

«Отдельные кабинки со столиками будут и на борту самолета, помимо этого внутренности фюзеляжа, как я уже сказал, украсят стенды с познавательной информацией, с портретами и автобиографией конструктора и создателей самолета, с именами тех, кто на нем летал. Встречать посетителей будут девушки в форме стюардесс», — поделился планами карагандинец.

По признанию Дениса, интересных задумок у него настолько много, что он сам не знает, насколько хватит сил и средств, чтобы воплотить их в жизнь.

«Финансовый вопрос стоит очень остро, — отметил он. — Деньги на меня с неба отнюдь не сыплются. Каждый тенге приходится зарабатывать в поте лица. Из-за этого же пришлось менять территорию дислокации. Вначале мечталось: самолет должен стоять где-нибудь в центре Караганды. Увы, пришлось распрощаться с этой идеей. Затем присмотрел площадку возле ТД “Магнум”, но тоже оказалось не по зубам, договориться на мало-мальски сносные условия не удалось. Пятачок неподалеку от поста ГАИ взял в аренду. Делаю сейчас проект здания, оформляю документы как под кемпинг, подготавливаю площадку. Думаю, что это местечко совсем даже не плохое и может стать визитной карточкой нашего города. Даже название придумал: “Любовь Караганды” — с учетом того, что здесь будут останавливаться и фотографироваться не только приезжие, но и молодожены в день бракосочетания. Хочу, чтобы место стало массовым, любимым».

Денис не скрывает, что был бы очень благодарен властям города за любую помощь в оформлении участка, других документов, в содействии получения льготного кредита через фонд «Даму».

«Думаю, мой проект достоин внимания. Ведь это будет не только увеселительное заведение, но и в некотором роде познавательное и даже образовательное. Плюс изюминка необычности. В общем, помощь приму в любом виде ото всех, кто захочет поучаствовать в проекте. Но в первую очередь, конечно, надеюсь на поддержку государства через упомянутый фонд. Отсрочка по платежам мне была бы очень нужна», — сказал энтузиаст и заверил, что положит все силы на реализацию задуманного.