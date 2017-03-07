Тела двух человек нашли при тушении пожара в Хабаровском крае

Во время тушения деревянного дома в поселке Мылки (Амурский район) спасатели обнаружили два тела — мужчины и женщины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Пожар произошел в понедельник вечером. Одноэтажное строение выгорело полностью, также сгорела находившаяся во дворе машина «Волга».

Точные причины гибели людей еще предстоит установить, на месте пожара работают криминалисты.