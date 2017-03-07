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03:52 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье возбудили дело после гибели девушки на пожаре, вызванном файером

Следователи в Приморье возбудили дело после гибели 16-летней девушки на пожаре, который возник из-за неосторожного обращения с фальшфейером (файером) в квартире, сообщает краевое СУСК РФ. Накануне СУСК сообщало, что 6 марта в квартире в поселке Врангель во время тушения пожара обнаружено тело 16-летней, по предварительным данным, она со своей знакомой взорвала петарду, от чего начался пожар.

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили дело после гибели 16-летней девушки на пожаре, который возник из-за неосторожного обращения с фальшфейером (файером) в квартире, сообщает краевое СУСК РФ.

Накануне СУСК сообщало, что 6 марта в квартире в поселке Врангель во время тушения пожара обнаружено тело 16-летней, по предварительным данным, она со своей знакомой взорвала петарду, от чего начался пожар. Второй девушке удалось выбраться из квартиры.

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летней девушки на улице Первостроительная в поселке Врангель в городе Находка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе доследственной проверки установлено, что пожар в квартире произошел в результате неосторожного обращения с фальшфейером (пиротехническое сигнальное устройство). Следователи выясняют, при каких обстоятельствах он оказался в квартире. Расследование уголовного дела продолжается.

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