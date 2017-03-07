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04:18 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья отправится в тюрьму за кражу банковской карты

Фигурантка дела сняла с карты 90 тысяч рублей.

31-летняя жительница Артема осуждена за кражу денежных средств в размере 90 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

В сентябре 2016 года в отдел полиции по городу Артему обратился 54-летний мужчина, который сообщил о краже банковской карты, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 90 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания.

Стоит отметить, что ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы.

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