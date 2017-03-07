Водитель отправится в колонию-поселение за наезд на хабаровчанку

В Индустриальной районном суде вынесен приговор 42-летнему хабаровчанину, который в августе прошлого года сбил пешехода на «зебре». Под колеса его «Тойоты Короллы» попала 35-летняя мать четверых детей, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел 15 августа на улице Световой (Пятая площадка). Наезд на горожанку случился на хорошо освещенном пешеходном переходе при скорости около 45 километров в час. Пострадавшая, получившая разрыв печени и переломы, выжила, но до сих пор проходит курс реабилитации.

Сразу после происшествия мужчина рассказал автоинспекторам, что управлял автомобилем, будучи нетрезвым — он выпил бутылку темного пива. На момент аварии он уже был лишен прав за пьяное вождение. Сторону гособвинения заинтересовало еще и состояние здоровья фигуранта уголовного дела. Дело в том, хабаровчанин с самого детства видит лишь одним глазом.

«В ходе судебного заседания были изучены документы, послужившие основанием для выдачи водительского удостоверения подсудимому. В этих документах имеется запись о прохождении офтальмолога, согласно которым подсудимый полностью здоров и не имеет никаких ограничений. На основании изложенного прокуратурой [Индустриального] района назначено проведение проверки в отношении медицинского учреждения, которое выдало данную справку», — рассказала помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Марина Морозова-Макарова.