В Иркутске во время погони задержан нелегальный таксист без прав

Инцидент произошёл днём 5 марта на перекрестке улиц Джамбула и Маяковского областного центра. Сотрудники дежурного экипажа ГИБДД заметили, как водитель автомобиля «Ниссан» в нарушение правил пытается повернуть налево.

Для предупреждения ПДД автоинспекторы потребовали водителя иномарки мужчины остановиться. Однако на это автомобилист лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Для остановки нарушителя в Иркутске был введён план «Перехват». Через несколько минут иномарка была заблокирована на улице Ленина.

Нарушителем оказался 28-летний мужчина. Полицейские выяснили, что он занимался частным извозом и в момент совершения правонарушения перевозил пассажира. Также стало известно, что у задержанного отсутствовали документы на право управления транспортом.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности. Иномарку поместили на штрафстоянку.