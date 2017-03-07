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04:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Военные корабли в Приморье чинили поддельными запчастями

Военные прокуроры Приморья пресекли мошенничество на госконтракте по ремонту кораблей, сообщили ИА Дейта в надзорном ведомстве.

Источник: ДЕЙТА

Только в 2017 году военными прокурорами Тихоокеанского флота здесь пресечено свыше 214 отступлений от законов еще по десяткам контрактов такие нарушения предупреждены. По материалам военных прокуроров в военные следственные органы направлено восемь материалов для решения об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено два уголовных дела, девять лиц из числа недобросовестных подрядчиков оштрафованы. Государству возмещено более 1,3 млн. рублей.

Так, военной прокуратурой флота пресечены попытки использования контрафактных запчастей и принадлежностей, бывших в употреблении, без документов об их происхождении стоимостью свыше 15 млн. рублей, при ремонте военного корабля в доках ПАО «Находкинский судоремонтный завод».

Сейчас контрафакт изъят, по материалам военной прокуратуры расследуется уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

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