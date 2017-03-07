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05:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Нелегальные миллионы нажил на мусоре житель Приморья

В приморском городе Находка завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который занимался незаконным предпринимательством, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Следователи установили, что 36-летний местный житель с декабря 2011 года по январь 2014 года оказывал услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, не имея соответствующей лицензии. Доход от незаконного предпринимательства составил 15 миллионов 919 тысяч рублей.

«Обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил ряд договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов к месту утилизации.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

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