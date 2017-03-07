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06:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Строители высотки на Эгершельде, где рухнула дорога, за 2 года знали о возможном обрушении

Застройщики проигнорировали все предупреждения энергетиков.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 марта, PrimaMedia.

Энергетики за год предупреждали ООО «Каскад-Строй» о нарушениях и возможном обрушении грунта на Станюковича во Владивостоке. Еще 29 апреля 2015 года энергетики выявили, что в охранной зоне магистральной теплотрассы проводятся строительные работы с технологическими нарушениями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация АО «ДГК».

Строительные работы на ул. Станюковича, где 14 февраля произошло обрушение подпорной стены, проводились в охранной зоне тепловых сетей и нарушали постановление губернатора Приморского края № 375 от 28.04.2000 г. «Об утверждении правил охраны коммунальных тепловых сетей в Приморском крае».

Еще 29 апреля 2015 года специалисты СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» выявили, что в охранной зоне магистральной теплотрассы по адресу ул. Станюковича, 48 проводятся строительные работы с технологическими нарушениями — речь идет о возведении высотного здания «Апарт-комплекс Гавань Резиденс». В частности компания-застройщик ООО «Каскад-Строй» не выполнила шесть пунктов постановления «об охране тепловых сетей».

Энергетики незамедлительно (29.04.2015 г.) выдали руководству ООО «Каскад-Строй» предписание с требованием приостановить работы в районе охранной зоны, укрепить откос, а также согласовать с филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» проект производства работ, указав при этом, что нарушения могут привести к обрушению грунта, нанести повреждения магистральной теплотрассе, полностью нарушить теплоснабжение в районе Эгершельд и нанести вред здоровью людей. Соответствующая информация 08.05.2015 года также была направлена в прокуратуру Фрунзенского района Владивостока.

Тем не менее, ООО «Каскад-Строй» проигнорировало предупреждения и продолжило работы в районе охранной зоны магистральной теплотрассы, перейдя к строительству многоуровневой парковки, где в конечном итоге и произошло обрушение подпорной стены. При этом энергетики подчеркивают, что версия специалистов ДальНИИС о том, что причиной обрушения грунта является «протечка действующей теплотрассы» — голословна и заведомо недостоверна.

«Обрушение подпорной стены на ул. Станюковича привело к аварийной ситуации, которая потребовала переноса исправного и герметичного участка теплотрассы, и вызвала необходимость монтажа временной схемы теплоснабжения. Об отсутствии каких-либо нарушений в работе трубопровода до ЧП свидетельствует то, что, несмотря на критическую нагрузку, находясь фактически в воздухе безо всякой опоры, теплотрасса исправно работала на протяжении двух недель с 14 по 28 февраля, пока велись работы по монтажу временной схемы теплоснабжения», — сказал и.о. главного инженера филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Рожощенко.

Напомним, несмотря на крайне сложную ситуацию, энергетики со своей стороны сделали все возможное для обеспечения жителей Эгершельда теплом и горячим водоснабжением: специалистами филиала был разработан проект временной схемы теплоснабжения, осуществлялся контроль соблюдения технологии при выполнении ее монтажа и при включении в работу. Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» продолжит принимать участие в восстановлении основной тепломагистрали, которая пострадала в результате обрушения.

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