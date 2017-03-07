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06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Начальник почтовой передвижки воровала деньги приморцев

В Спасском районе суд рассмотрит дело о присвоении казенных денег начальником передвижного отделения почтовой связи, сообщили ИА Дейта в прокуратуре Приморья.

Прокурор Спасска-Дальнего утвердил заключение по уголовному делу против местной жительницы. Ее обвиняют по статье УК РФ «присвоение, совершенное с использованием служебного положения».

По версии следствия, преступление совершено осенью 2016 года начальником передвижного отделения почтовой связи, которая по договору отвечала за деньги от продажи товара, комиссионных, а также за средства, предназначенные для выплат пенсий, социальных выплат и переводов.

Так, получив от почтальонов средства за проданный населению товар, а также деньги, оставшиеся от неполученных пенсий, фигурантка присвоила порядка 90 тыс. рублей, не сдав их в кассу. Чтобы замести следы, подсудимая в ежедневных отчетах занижала суммы, полученные от почтальонов.

Уголовное дело направлено в Спасский районный суд. Свою вину подсудимая полностью признала.

Следует отметить, что факты присвоений выявлены в ходе проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий, после чего сотрудница была уволена. Все обязательства по выплате пенсий и пособий почтовым отделением исполнены.

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